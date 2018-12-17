Поїзди на Кримському мосту: у Росії вже вирішили, коли продаватимуть квитки на неіснуючий напрям

У Росії вже визначилися, коли продаватимуть квитки на потяги, які курсуватимуть неіснуючою поки залізницею, – через Кримський міст. Так, їх у РФ збираються продавати від 19 грудня 2019 року.

Про це інформує ТАСС.

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У грудні 2019 року розпочинається рух по залізничній частині Кримського моста, вже призначена дата продажу залізничних квитків, це 9 грудня 2019 року,

– повідомив гендиректор "Кримської залізниці" Олексій Гладілін.

Так, за його словами, по незаконно збудованому Росією Кримському мосту збираються запустити десять маршрутів пасажирських поїздів в Крим.

Серед перелічених потягів: Москва – Сімферополь, Москва – Севастополь, Москва – Євпаторія, Москва – Феодосія, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Євпаторія, Мурманськ – Сімферополь, Єкатеринбург – Сімферополь , Смоленськ, Брянськ – Сімферополь, Кисловодськ – Сімферополь.

Також окупанти збираються запустити ще десять пар вантажних поїздів і чотири пари приміських поїздів.

Нагадаємо, наприкінці листопада стало відомо, що у РФ збираються перепроектовувати залізницю до незаконно зведеного Кримського мосту. Окупанти пояснили це тим, що на місці будівництва виявили стародавнє поселення Манітра. Робота над новим проектом, за їх словами, мала зайняти близько 6 місяців.