Поїзди у нас ходять, а літаки не літають, – Зеленський про відсутність авіасполучення з РФ

Володимир Зеленський вважає, що відсутність авіасполучення з Росією невигідна Україні. Однак для таких можливих рішень потрібно спочатку хоча б припинити війну на Донбасі.

Під час пресмарафону президент сказав, що його дивують, чому "поїзди у нас ходять, а літаки не літають". Зеленський сказав, що через це банкрутують наші авіакомпанії.

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Дотаційними є, в принципі, авіарейси. І я можу чесно сказати, що ми можемо націоналізувати нашу велику компанію, і всі власники будуть тільки щасливі, щоб не платити за боргами. Але ми поки такого щастя їм не надамо,

– пояснив Зеленський.

Президент України вказав, що такий стан речей Україні невигідний, але "наші люди повинні цього хотіти". Тож Зеленський наголосив, що потрібно "зустрічатися та припиняти війну".

Є один з важливих пріоритетів – просто припинити хоча б вбивати, стріляти. На жаль, цього поки не відбулося,

– додав він.

До слова, між Україною та Росією досі діє залізничне сполучення, а потяги до Москви одні з найприбутковіших. Згодом у Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією. яке стосувалося перевезення пасажирів.

Головні тези, про що говорив президент України під час пресмарафону – читайте тут.



Повне відео з пресмарафону – дивіться тут.

Коли і чому Україна закрила авіасполучення з РФ?У 2015 році Кабінет міністрів України ввів санкції проти російських авіакомпаній, що літали до окупованого Криму. У відповідь на це, РФ закрила своє небо для українських авіакомпаній.



Україна відповіла дзеркально і в жовтні 2015 року Державіаслужба заборонила російським авіакомпаніям літати до України. Відтоді авіаційне сполучення між країнами відсутнє. Втім часто використовуються непрямі рейси через треті країни.



Проте, 7 серпня Україна впустила у свій повітряний простір російський літак. Так, пілот російського рейсового літака, що здійснював маршрут "Барі – Москва", отримав від Украероруху дозвіл на використання українського повітряного простору через потребу обійти грози.