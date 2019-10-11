09:57
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, 10 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Поїзди у нас ходять, а літаки не літають, – Зеленський про відсутність авіасполучення з РФ

      332 Читать новость на русском
      Поїзди у нас ходять, а літаки не літають, – Зеленський про відсутність авіасполучення з РФ
      Поїзди у нас ходять, а літаки не літають, – Зеленський про відсутність авіасполучення з РФ / Getty images

      Володимир Зеленський вважає, що відсутність авіасполучення з Росією невигідна Україні. Однак для таких можливих рішень потрібно спочатку хоча б припинити війну на Донбасі.

      Під час пресмарафону президент сказав, що його дивують, чому "поїзди у нас ходять, а літаки не літають". Зеленський сказав, що через це банкрутують наші авіакомпанії.

      До речі: Чи буде Україна поновлювати авіасполучення з РФ: заява Криклія

      Дотаційними є, в принципі, авіарейси. І я можу чесно сказати, що ми можемо націоналізувати нашу велику компанію, і всі власники будуть тільки щасливі, щоб не платити за боргами. Але ми поки такого щастя їм не надамо,
      – пояснив Зеленський.

      Президент України вказав, що такий стан речей Україні невигідний, але "наші люди повинні цього хотіти". Тож Зеленський наголосив, що потрібно "зустрічатися та припиняти війну".

      Є один з важливих пріоритетів – просто припинити хоча б вбивати, стріляти. На жаль, цього поки не відбулося,
      – додав він.

      До слова, між Україною та Росією досі діє залізничне сполучення, а потяги до Москви одні з найприбутковіших. Згодом у Міністерстві інфраструктури вирішили обмежити залізничне сполучення з Росією. яке стосувалося перевезення пасажирів.

      Головні тези, про що говорив президент України під час пресмарафону – читайте тут.

      Повне відео з пресмарафону – дивіться тут.

      Коли і чому Україна закрила авіасполучення з РФ?У 2015 році Кабінет міністрів України ввів санкції проти російських авіакомпаній, що літали до окупованого Криму. У відповідь на це, РФ закрила своє небо для українських авіакомпаній.

      Україна відповіла дзеркально і в жовтні 2015 року Державіаслужба заборонила російським авіакомпаніям літати до України. Відтоді авіаційне сполучення між країнами відсутнє. Втім часто використовуються непрямі рейси через треті країни.

      Проте, 7 серпня Україна впустила у свій повітряний простір російський літак. Так, пілот російського рейсового літака, що здійснював маршрут "Барі – Москва", отримав від Украероруху дозвіл на використання українського повітряного простору через потребу обійти грози.

      blog_ava
      Гороскоп на 11 жовтня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      5823
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Україна – Росія авіація Транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розведення відбудеться, але війну це не зупинить, – Дейнега
      сьогодні , 08:58 Розведення відбудеться, але війну це не зупинить, – Дейнега
      Віталій Дейнега 686
      Про що говорив Зеленський: головне з 14-годинного пресмарафону
      10 жовтня , 21:53 Про що говорив Зеленський: головне з 14-годинного пресмарафону
      Анастасія Зазуляк 4639
      Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      сьогодні , 08:40 Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      Блог Соцмережі 407
      ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента
      сьогодні , 08:32 ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента
      Ірина Поліщук 1717
      Україна знизилася у рейтингу конкурентоспроможності країн світу: інформграфіка
      сьогодні , 06:20 Україна знизилася у рейтингу конкурентоспроможності країн світу: інформграфіка
      324
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук