Поїздка Меган Маркл в Торонто – брехня, – ЗМІ
Напередодні західні ЗМІ писали про те, що Меган Маркл відправилась в Торонто без принца Гаррі звичайним рейсом авіакомпанії Air Canada. Про мету поїздки нічого не повідомили, а Кенсингтонський палац попросив членів екіпажу не фотографувати герцогиню. Однак деякі королівські кореспонденти спростовують цю інформацію, називаючи припущення "неточним".
До прикладу, Rebecca English, королівський кореспондент Daily Mail заявила про це на своїй сторінці в Twitter.
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"Меган не в Канаді чи Лос-Анджелесі. І не буде в найближчому майбутньому", – наголосив кореспондент.
Крім того, інсайдер додав, що герцог та герцогиня Сассекські будуть присутні на урочистій виставі мюзиклу "Гамільтон" у лондонському театрі Victoria Palace у середу, 29 серпня.
Інший королівський кореспондент видання ABC Кароліна Дарренд також підтвердила те, що герцогиня Сассекська Меган Маркл не знаходиться у Тороното.
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