"Поза сценою" не означає "поза життям": в театрі на Подолі відкрили виставку про ветеранів сцени

Актори, яким аплодували стоячи та якими захоплювалися, зараз у бідності доживають віку у Будинку ветеранів сцени, що під Києвом. До Міжнародного дня театру в театрі на Подолі відкрили фотовиставку "Поза сценою", де мешканці Будинку ветеранів постали поруч із молодими акторами.

Микола Оленчук понад 60 років присвятив сцені. Він не зберіг жодної фотографії зі сцени, але своє театральне минуле згадує із радістю.

Ви знаєте... Всі ролі, буквально, всі ролі – ти віддаєш життя. І всі вони – дарунок долі,

– згадує актор.

Микола Оленчук півжиття працював у театрах Росії. Потім переїхав до українського Ужгорода. Був місцевою зіркою, але через свою антирадянську позицію так і не отримав звання народного артиста. Миколі Оленчуку – 85. Чоловік, який все життя віддав театру, на схилі літ оселився у Будинку ветеранів сцени під Києвом. Каже, так вирішив бо не хотів бути тягарем для родини. Мариця Данильєва теж переїхала у пансіонат. Зі сцени рідного дитячого театру у Львові вона пішла 16 років тому.

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"Це боляче. Дуже боляче. Можливо, я не достатньо застара, аби спокійно, по-філософськи...А, можливо, я просто не так уявляла завершення свої днів: не там, не з тими, не тим" – розповіла Данильєва.



Цьогоріч їй пощастило – Мариця повернулася на сцену. Для фотопроекту "Позасценою". І тут вона – прима. Мариця Данильєва та ще декілька мешканців Будинку ветеранів сцени стали поруч із молодими акторами. Тепер їхні фотографії – частина експозиції в театрі на Подолі.

В цьому проекті ми хотіли показати, що "поза сценою" – не означає "поза життям". Ми показуємо ветеранів сцени, ми показуємо ось цих бабусь та дідусів, актрис, акторів, які колись виблискували на сцені. Які все ще несуть ось цей апломб, все ще несуть високу культуру, вони все ще ніби на сцені, але їхнє життя сьогодні зовсім інше,

– прокоментувала організатор виставки Лілія Горела.

Частину фотографій з проекту "Поза сценою" планують продати на аукціоні. А гроші передадуть на потреби Будинку ветеранів, де сьогодні мешкає більше десяти літніх акторів. Планують, зокрема, закупити нові ліжка. На будинок, який став прихистком для ветеранів сцени, держава грошей практично не виділяє. У 2018 році з дербюджету перепало лише 9 мільйонів гривень. Не легше і тим, хто ще працює, каже

акторка Інна Мірошниченко. На одну зарплату не проживеш. Тому актори шукають собі додаткові заробітки.

Минулого року актори в Україні в середньому отримували менше 6 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Полтаві відкрили університет для людей, яким за 50.