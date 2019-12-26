Позачергові вибори до Ради можуть пройти у 2020 році: ОПОРА назвала причину

У 2020 році можуть відбутися позачергові вибори до Верховної Ради. Президент зможе розпустити чинний парламент ІХ скликання вже після 29 серпня, адже коаліції в Раді фактично не існує.

Таку заяву зробила голова правління Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "Опора" Ольга Айвазовська, пише "Інтерфакс".

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Імунітет парламенту закінчується 29 серпня 2020 року. Це не виключає високу ймовірність організації позачергової парламентської кампанії враховуючи те, що коаліції у нас, як такої, не існує і все це добре розуміють,

– наголосила вона.

Експертка відзначила, що закон України дозволяє президенту розпустити Раду лише після 29 серпня за умови створеної урядової кризи, метою якої буде переобрання парламенту.

Айвазовська також нагадала, що після проведення позачергових виборів народних депутатів Зеленський більше не зможе розпускати Верховну Раду.

До Верховної Ради ІХ скликання входять: 248 нардепів "Слуги народу", 44 з "Опозиційної платформи – За життя", 27 з "Європейської солідарності", 24 з "Батьківщини", 20 з "Голосу", 22 з депутатської групи "За майбутнє", 17 з дп "Довіра" та 21 позафракційний.

Що казав Разумков про дострокові вибори в Раду? Спікер парламенту Дмитро Разумков не бачить наразі перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної Ради. Водночас допускає, що теоретично парламент може працювати менше визначеного строку в 5 років.