18:23
26 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Падіння гордості Росії. Як намолити на пентхаус
      Вєсті Кремля
      21:40, 25 грудня
      Вєсті.UA: Новорічні дива для Ляшка. Святкове гречкосійство
      Вєсті.UA
      19:04, 25 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Позачергові вибори до Ради можуть пройти у 2020 році: ОПОРА назвала причину

      242
      Айвазовська назвала причину ймовірних дострокових виборів у Раду в 2020 році / Фото з Facebook Ольги Айвазовської

      У 2020 році можуть відбутися позачергові вибори до Верховної Ради. Президент зможе розпустити чинний парламент ІХ скликання вже після 29 серпня, адже коаліції в Раді фактично не існує.

      Таку заяву зробила голова правління Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "Опора" Ольга Айвазовська, пише "Інтерфакс".

      Цікаво: Яка з фракцій Верховної Ради пропустила найбільше голосувань

      Імунітет парламенту закінчується 29 серпня 2020 року. Це не виключає високу ймовірність організації позачергової парламентської кампанії враховуючи те, що коаліції у нас, як такої, не існує і все це добре розуміють,
      – наголосила вона.

      Експертка відзначила, що закон України дозволяє президенту розпустити Раду лише після 29 серпня за умови створеної урядової кризи, метою якої буде переобрання парламенту.

      Айвазовська також нагадала, що після проведення позачергових виборів народних депутатів Зеленський більше не зможе розпускати Верховну Раду.

      До Верховної Ради ІХ скликання входять: 248 нардепів "Слуги народу", 44 з "Опозиційної платформи – За життя", 27 з "Європейської солідарності", 24 з "Батьківщини", 20 з "Голосу", 22 з депутатської групи "За майбутнє", 17 з дп "Довіра" та 21 позафракційний.

      Що казав Разумков про дострокові вибори в Раду? Спікер парламенту Дмитро Разумков не бачить наразі перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної Ради. Водночас допускає, що теоретично парламент може працювати менше визначеного строку в 5 років.

      У Кремлі заговорили про врегулювання ситуації на Донбасі при Зеленському, але є умова
      сьогодні
      12822
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Президент України Законодавство Розпуск Ради Коаліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:01 Втрати року: хто з визначних особистостей помер у 2019-му
      Світлана Попова 440
      сьогодні , 17:00 США взялись за порятунок Білорусі
      Віталій Портников 731
      сьогодні , 16:02 Чим найбільше хворіли українці у 2019 році
      Вероніка Климська 778
      сьогодні , 15:00 Почему украинцы должны стать злопамятными
      646
      сьогодні , 14:28 Тупості якось занадто багато, – Яна Зінкевич про суди у справі Шеремета
      Євгенія Мазур 1193
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук