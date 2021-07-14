Позашляховик перекинуся та майже влетів у цистерну в Одесі: відео

В Одесі позашляховик Nisan перекинувся на дорозі. Це трапилося неподалік від заправки, тому ледь не виникло зіткнення з цистерною пального.

Автомобіль перекинувся на 3 Станції Великого Фонтану 13 липня. Згодом у мережі оприлюднили відео та фото з цього місця.

Гучна подія 7 дітей їхали в багажнику: 16 людей у легковику потрапили в смертельну ДТП біля Борисполя

Автомобіль, який перекинувся в Одесі / Фото телеграму "Ху*овая Одесса"

Водій заснув

У телеграмі "Ху*овая Одесса" повідомили, що це сталося через те, що водій заснув за кермом. У транспорті в цей момент були пасажири. Люди допомогли їм вилізти.

Потерпілих внаслідок аварії, ймовірно, немає. На фото й відео з місця видно, що в автомобіля вибиті деякі з вікон.

Транспорт зупинився за кілька метрів від цистерни з пальним. У момент, коли почали знімати відео, колеса позашляховика ще крутилися.

Місце події одразу після перекидання: відео телеграму "Ху*овая Одесса"