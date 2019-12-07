Позашляховик вилетів з мосту у Києві та впав на дорогу: машина може вибухнути

У Києві поблизу станції метро "Лівобережна" з мосту вилетів і перекинувся автомобіль Subaru Forester. На щастя, ніхто з пішоходів не постраждав. Щоправда, є імовірність вибуху.

Як пише ресурс "Інформатор" з посиланням на патрульну поліцію, авто їхало шляхопроводом, і вилетіло з нього, протаранивши огорожу.

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За інформацією фейсбук-спільноти "Київ оперативний", свідки кажуть, що автомобіль "підрізали". Дуже пощастило, що ніколи не було знизу в момент падіння авто.

Dtp.kiev.ua, зі свого боку, передає, що водій позашляховика з невідомих причин викрутив кермо, і, як підсумок, вилетів з дороги з шляхопроводу вниз на пішохідну зону. Автомобіль зупинився вже на даху.

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Відомо, що машиною керувала жінка. Її госпіталізували: попередньо, у неї – черепно-мозкова травма.

Наразі територію навколо місця пригоди обгородили стрічкою, оскільки є імовірність вибуху та загоряння автомобіля. На місці події працюють медики, патрульна поліція та рятувальники. Причини та деталі події з'ясовують правоохоронці.

До слова, уночі проти 7 грудня водій автомобіля Lexus не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. У підсумку він зіштовхнувся з машиною таксі. Внаслідок аварії водій і пасажир останньої загинули.