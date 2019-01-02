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      Позашляховик влетів в авто патрульної поліції у Києві: фото і відео

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      Аварія за участю позашляховика та патрульних
      Аварія за участю позашляховика та патрульних / dtp.kiev.ua

      У ніч проти 2 січня у центрі Києва на перетині бульвару Шевченка і вулиці Володимирської позашляховик Range Rover врізався у поліцейський Renault Kangoo. Серед постраждалих – двоє правоохоронців.

      Про це повідомили у Dtp.kiev.ua.

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      Позашляховик в'їхав в авто патрульних з боку переднього пасажирського місця і салону.

      На місце ДТП приїхало кілька патрульних автомобілів, машин слідчо-оперативних груп та "швидких". 

       

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Поліція
      Джерело: 24 Канал
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