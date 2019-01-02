Позашляховик влетів в авто патрульної поліції у Києві: фото і відео
У ніч проти 2 січня у центрі Києва на перетині бульвару Шевченка і вулиці Володимирської позашляховик Range Rover врізався у поліцейський Renault Kangoo. Серед постраждалих – двоє правоохоронців.
Про це повідомили у Dtp.kiev.ua.
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Позашляховик в'їхав в авто патрульних з боку переднього пасажирського місця і салону.
На місце ДТП приїхало кілька патрульних автомобілів, машин слідчо-оперативних груп та "швидких".
Джерело: 24 Канал
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