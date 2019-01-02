Позашляховик влетів в авто патрульної поліції у Києві: фото і відео

Аварія за участю позашляховика та патрульних / dtp.kiev.ua

У ніч проти 2 січня у центрі Києва на перетині бульвару Шевченка і вулиці Володимирської позашляховик Range Rover врізався у поліцейський Renault Kangoo. Серед постраждалих – двоє правоохоронців.