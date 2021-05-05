У мережі з'явилась інформація, що в Одесі 5 травня викрали 11-річну дівчинку. Писали, що невідомий закинув її в багажник та поїхав. Потім виявилось, що дитина перебуває вдома.

Дівчинка просто пожартувала про викрадення. На щастя, з нею все добре. Про це 24 каналу повідомили у поліції Одеси.

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Як тривали пошуки

У телеграм-каналах оприлюднили інформацію, що нібито незнайомець взяв дитину за капюшон, коли та сиділа на лавочці, та потягнув до машини. Дівчина подзвонила у поліцію та повідомила начебто про викрадення.

Правоохоронці розпочали у місті план "перехоплення".

На батьків склали протокол

Дитину знайшли вдома. Повідомлення про викрадення виявилось "жартом".

Як пише "Сегодня", батькам виписали адмінпротокол щодо невиконання обов'язків з виховання дітей, а також через свідомо неправдивий виклик поліції.

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