"Пожартувала" про викрадення: в Одесі поліція шукала 11-річну дівчинку, а вона була вдома

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У мережі з'явилась інформація, що в Одесі 5 травня викрали 11-річну дівчинку. Писали, що невідомий закинув її в багажник та поїхав. Потім виявилось, що дитина перебуває вдома.

Джерело:

24 канал

Дівчинка просто пожартувала про викрадення. На щастя, з нею все добре. Про це 24 каналу повідомили у поліції Одеси.

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Як тривали пошуки

У телеграм-каналах оприлюднили інформацію, що нібито незнайомець взяв дитину за капюшон, коли та сиділа на лавочці, та потягнув до машини. Дівчина подзвонила у поліцію та повідомила начебто про викрадення.

Правоохоронці розпочали у місті план "перехоплення".

На батьків склали протокол

Дитину знайшли вдома. Повідомлення про викрадення виявилось "жартом".

Як пише "Сегодня", батькам виписали адмінпротокол щодо невиконання обов'язків з виховання дітей, а також через свідомо неправдивий виклик поліції.

На Київщині шукали 2-річного хлопчика

  • Схожий інцидент був у селі Рагівка Вишгородського району, що на Київщині. Однак тоді дитина справді зникла.
  • 14 квітня батьки повідомили про зникнення 2-річного Богдана Уніченка.
  • Дитину шукали протягом всієї ночі. Залучили навіть вертоліт.
  • На щастя, 15 квітня дитину знайшли у лісі неушкодженою. Ймовірно, хлопчик просто заблукав.