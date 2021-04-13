Пожежа в житловому комплексі в центрі Одеси: горів офіс на 24 поверсі – відео

У житловому комплексі "Апельсин" в центрі Одеси 13 квітня спалахнула пожежа. Горів офіс на 24 поверсі. Людей змогли успішно евакуювати і ніхто не постраждав.

Вогонь охопив приміщення у 25-поверховій будівлі на вулиці Середньофонтанській у Приморському районі. Пожежників викликали о 07:11 та менш ніж за годину вони вже все загасили.

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Детальніше про пожежу

Загалом там працювали 50 людей особового складу надзвичайників. Вони залучили 13 одиниць техніки та працювали за підвищеним номером виклику "Пожежа 1 Біс".

Пожежа в ЖК "Апельсин" у центрі Одеси: фото ДСНС Одещини

Загальна площа приміщення, яке загорілося – 60 метрів квадратних. Все повністю погасили о 8:07. Причину пожежі поки не повідомляють.

Момент загоряння в житловому комплексі: відео "7 телеканал"

Рятувальники евакуювали 55 людей, яких зводили по сходах. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Місце, де трапилася пожежа / Карта Google