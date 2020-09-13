У Києві вночі 13 вересня сталась пожежа у багатоквартирному будинку у Деснянському районі. Вогонь забрав життя жінки, рятувальникам довелось евакуювати більше ніж 30 осіб.

У квартирі мешкала психічнохвора людина

Пожежа спалахнула у квартирі, що у будинку на вулиці Братиславській. Повідомлення про займання до вогнеборців надійшло близько третьої ночі. Про це інформує пресслужба ДСНС у Києві.

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У ДСНС повідомили, що в квартирі, що зайнялась, проживала психічнохвора людина. Вона вже не вперше спробувала влаштувати підпал. У помешканні були відсутні нормальні зовнішні двері, отож сходова клітка швидко задимілась.

Рятувальники використовували драбини для евакуації

Рятувальникам довелось евакуйовувати мешканців з допомогою драбин. Частину таки вивели через сходову клітку, проте для цього людям давали апарати на стисненому повітрі, аби вони могли дихати. Вогнеборцям довелось евакуювати 33 осіб, з них четверо – діти.

Хвора 65-річна жінка загинула. Остаточні причини трагедії встановлюватиме слідство.



Пожежа спалахнула близько третьої ночі / Фото ДСНС



65-річну жінку врятувати не вдалось / Фото ДСНС