У Києві 20 червня спалахнула пожежа в багатоповерховій офісній будівлі "Київпроєкту". Рятувальники намагаються погасити вогонь. Про жертв чи постраждалих наразі невідомо.

Вогонь охопив три поверхи – з 9 по 11-ий. Площа пожежі – 150 квадратних метрів. О 21:15 пожежники вже локалізували загоряння. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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Дивіться відео пожежі на вулиці Б. Хмельницького в Києві:

Внаслідок пожежі поблизу вулиці Хмельницького вже утворилися затори.

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