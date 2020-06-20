Пожежа в Києві на Хмельницького: горить офісна будівля "Київпроєкту" – відео
У Києві 20 червня спалахнула пожежа в багатоповерховій офісній будівлі "Київпроєкту". Рятувальники намагаються погасити вогонь. Про жертв чи постраждалих наразі невідомо.
Вогонь охопив три поверхи – з 9 по 11-ий. Площа пожежі – 150 квадратних метрів. О 21:15 пожежники вже локалізували загоряння. Про це повідомляє "Київ Оперативний".
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Дивіться відео пожежі на вулиці Б. Хмельницького в Києві:
Внаслідок пожежі поблизу вулиці Хмельницького вже утворилися затори.
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