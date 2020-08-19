У центрі Києва ввечері 19 серпня спалахнула пожежа в одній із квартир на вулиці Великій Васильківській біля ресторану Eshak. Згодом вогонь охопив увесь дах старого будинку.

Рятувальники, які примчали гасити вогонь присвоїли пожежі ранг підвищеної складності. Станом на 19:55 пожежу локалізували. Про це повідомляє пресслужба КМДА. До речі У Києві в багатоповерхівці спалахнула пожежа: врятовано жінку з дитиною – фото Що відомо про пожежу в Києві В ДСНС міста Києва розповіли, що орієнтовна площа пожежі становить 50 квадратних метрів. Через те, що в будинку дерев'яні перекриття, вогонь швидко поширився на дах

Пожежники продовжують прибувати, з боку Великої Васильківської підняли автодрабини. Ускладнює гасіння відсутність зовнішніх джерел водопостачання.

До боротьби з вогнем залучили дев'ять одиниць спецтехніки та 37 пожежників.

Про жертв чи постраждалих наразі невідомо. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку сімох людей .

. За даними сервісу Google Maps, рух перекрито від костелу Святого Миколая до парку Марії Заньковецької.

Пожежа в Києві / Фото Андрія Ковалєва для Delo.ua Пожежа в будинку на Великій Васильківській: дивіться відео Місце пожежі на мапі Києва: