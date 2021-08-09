Про це повідомили в мережі приблизно о 13:30. У цей момент там вже були пожежники.

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Палає приміщення

На відео з місця видно, що полум'я охопило щонайменше 1 приміщення. З нього в цей момент йшли 2 стовпи диму – білий і чорний.

Ймовірно, дим білого кольору з'явився, коли вогонь почали гасити. Наразі достеменно невідомо, що саме там загорілося.

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