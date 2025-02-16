Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Що відомо про пожежу у гаражі з котами

Зазначається, що котики були в гаражі на післяопераційній перетримці. Волонтерка Ольга Паламар розповіла, що приміщення було розташоване на вулиці Кульпарківській, 226. Всередині перебувало 11 тваринок.

Ольга Паламар розповіла, що передала ветеринару Роману Шарану на стерилізацію шістьох виловлених на вулиці котів, у понеділок, 10 лютого. Вони домовилися, що тваринок повернуть у п'ятницю, 14 лютого. Їх потрібно було перетримати чотири дні після стерилізації та колоти антибіотик.

В п’ятницю він (Роман Шаран – 24 Канал) приїхав і розказав про ситуацію. Коли ми вчора приїхали на це місце, там вже не було ні котів, ні переносок, нічого абсолютно в цьому гаражі. Про умови теж не було нічого відомо до цього,

– розповіла Ольга.

Причиною пожежі Роман назвав замикання, а також повідомив, що вже поховав котів у лісі в селі Татаринів Городоцького району.

"Вони підключили масляну батарею, щоб опалювати приміщення і замкнула проводка. Насправді не такою дешевшою була стерилізація, як потреба перетримки. Стерилізація однієї кішки коштувала одну тисячу гривень. У Львові не має жодного стерилізаційного центру, є ЛКП "Лев", але там черга на рік вперед", – каже волонтерка.

Ольга Паламар зазначає, що радилася з юристами, як правильно подати пакет документів, щоб заява мала результативність. Проте шанс мінімальний, бо немає ні договору, ні тіл.

"Я висвітлила цю історію в соцмережах для того, якщо ми не зможемо добитися юридичної справедливості, то щоб попередити людей і застерегти від звертання на такі домашні перетримки, краще переплатити й забезпечити нормальний догляд тваринам", – зазначила Ольга Паламар.

Сам ветеринар Роман Шаран зазначив, що про пожежу дізнався від орендодавця. В гаражі тварин лише перетримували, оперував він в іншому місці. Водночас він пояснив, що повідомив про трагедію лише за два дні, бо йому потрібно було на службу. Роман не хотів повідомляти це телефоном, а хотів зустрітися особисто.

Керівник "Домівки врятованих тварин" Орест Залипський наголошує, що ця страшна історія – це наслідок бездіяльності, проблема яка роками ігнорується. За його словами, через відсутність належної програми стерилізації і волонтери мають самотужки рятувати сотні життів, шукаючи будь-які можливості, навіть у таких непридатних умовах.