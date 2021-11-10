Пожежа нічного клубу в Одесі: назвали причину спалаху у TrueMan

В Одесі ввечері 9 листопада спалахнув популярний нічний клуб TrueMan. Його власник Юрій Ваннік заявив, що вважає цей інцидент підпалом, який скоїли конкуренти.

Згодом цю ж версію озвучили правоохоронці. Вони почали розслідувати інцидент як умисне знищення майна.

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Заявив, що відновить заклад

Чоловік натякнув, що цю пожежу влаштували його конкуренти. Проте він не вказував конкретних людей чи заклади.

У світі жорсткої конкуренції нічого не горить.Той, хто вирішив нас спалити, не врахував головного — можна спалити дошки, але не суть,

– написав Юрій Ваннік.

Чоловік зазначив, що планує відновити свій заклад. Окрім цього, подякував за підтримку тим, хто вірить у відродження TrueMan.

Розслідують, як підпал

У поліції Одещини повідомили, що після того, як вогонь загасили, на місце прибули слідчі. Вони дослідили згарище та встановили, що причиною інциденту було занесення джерела займання ззовні.

Тому вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне знищення майна шляхом підпалу. Вона передбачає від 3 до 10 років ув'язнення.

Коротко про цю пожежу

Рятувальникам про пожежу закладу на пляжі "Дельфін" повідомили незадовго до 23 години. Згодом у ДСНС зазначили, що до тла згоріли 400 квадратних метрів літнього майданчика.

На фото та відео з місця видно, що займання було досить масштабним. Проте заклад у цей момент не працював, тому ніхто не постраждав.

Читайте повний текст допису Юрія Ванніка:

Щоб довго не жувати, буду стислий.

Чому:

У світі жорсткої конкуренції нічого само по собі не горить.

Хто:

Завжди той, кому є вигідним.

Дії:

Впертись у принцип і покласти всі сили, щоб відтворити та відродити дітище.

Емоції:

Подяка всім, хто співпереживає, чекає та вірить у відродження.

Тому, хто зловтішається і хейтить:

Навіть найбільший собака мізерніший, ніж найменший караван.

Той, хто вирішив нас спалити, не врахував головного — можна спалити дошки, але не суть.