Пожежа з жертвами у Харкові: арештували власника олійного цеху – бізнес був нелегальним
Жовтневий районний суд Харкова 5 квітня відправив під арешт підприємця, який організував цех із виробництва олії. Раніше там стався вибух, у результаті якого загинула одна людина. Фірма не мала дозволу на роботу.
Джерело:Прокуратура Харківщини
Як з'ясували слідчі, для бізнесу не оформлювали потрібні дозвільні документи. Щоб почати працювати, чоловік просто орендував ангар в одному із заводів міста й завіз туди необхідне устаткування.
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Місце трагедії після пожежі / Фото Харківська обласна прокуратура
Деталі судового процесу
Власника цеху затримали одразу після оголошення. Згодом йому обрали запобіжний захід – перебування в слідчому ізоляторі без права внесення застави.
Наразі ведуть розслідування за статтею про порушення вимог нормативно-правових актів охорони праці, яке призвело до заподіяння шкоди здоров'ю людини. Найменше покарання за нею – виправні роботи на строк до двох років. Найбільше – сім років ув'язнення.
Що наразі відомо про вибух
- Приблизно о 4 ранку 2 квітня на вулиці Новомосковській загорівся 1-поверховий ангар, де виробляли олію.
- Там вибухнув резервуар і це повністю зруйнувало споруду.
- Внаслідок пожежі загинув 23-річний чоловік. Також отримав численні опіки 37-річний.
- Окрім них, у момент вибуху в цеху перебували ще 3 людей.
- Вогонь гасили кілька годин.
Авто надзвичайників після пожежі в цеху / Фото Харківська обласна прокуратура
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