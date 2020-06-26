Пожежа на проспекті Перемоги в Києві: горить ресторан "Ярославів двір" – відео
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У Києві пізно ввечері 26 червня спалахнула пожежа на проспекті Перемоги, 139. За даними очевидців горить ресторан "Ярославів двір".
За попередніми даними жертв немає. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua у фейсбуці.
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Що відомо про пожежу станом на 23:20
- Кафе розташовано біля траси на Житомир та оточене сосновим лісом.
- До місця події вже прибули шість пожежних машин та три "швидкі". Присутні також поліцейські.
Дивіться відео з місця пожежі в Києві:
Ще одне відео з місця пожежі в Києві:
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