У Києві пізно ввечері 26 червня спалахнула пожежа на проспекті Перемоги, 139. За даними очевидців горить ресторан "Ярославів двір".

За попередніми даними жертв немає. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua у фейсбуці.

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Що відомо про пожежу станом на 23:20

Кафе розташовано біля траси на Житомир та оточене сосновим лісом.

До місця події вже прибули шість пожежних машин та три "швидкі". Присутні також поліцейські.

Дивіться відео з місця пожежі в Києві:

Ще одне відео з місця пожежі в Києві:

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