Обгорів чоловік із інвалідністю: у санаторії "Куяльник" в Одесі трапилася пожежа – фото
У санаторії "Куяльник" в Одесі вночі 30 квітня трапилася пожежа. Внаслідок неї постраждав чоловік із інвалідністю та його госпіталізували. Наразі вже встановили причину загоряння.
Джерело:ДСНС Одещини
Це трапилася о 00:53 в одній з кімнат 2 поверху 15-поверхового корпусу санаторію. Полум'я погасили ще до приїзду рятувальників.
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Пожежний автомобіль під санаторієм, де була пожежа / Фото ДСНС Одещини
Більше про потерпілого
- У момент пожежі в кімнаті був чоловік, якому приблизно 48 років (народився в 1973 році).
- Він має інвалідність – пересувається на візку.
- Отримав опіки верхніх кінцівок, тулуба, голови та його госпіталізували у важкому стані.
- Чоловік перебував у "Куяльнику" на лікуванні.
Надзвичайники в санаторії "Куяльник" після пожежі / Фото ДСНС Одещини
Що там загорілось
Надзвичайники встановили, що це трапилося через перевантаження електричного подовжувача. Полум'я охопило приблизно 2 квадратних метри.
Надзвичайники в санаторії "Куяльник" / Фото ДСНС Одещини
Розташування санаторію "Куяльник", де трапилася пожежа / Карта google
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