Обгорів чоловік із інвалідністю: у санаторії "Куяльник" в Одесі трапилася пожежа – фото

У санаторії "Куяльник" в Одесі вночі 30 квітня трапилася пожежа. Внаслідок неї постраждав чоловік із інвалідністю та його госпіталізували. Наразі вже встановили причину загоряння.

Це трапилася о 00:53 в одній з кімнат 2 поверху 15-поверхового корпусу санаторію. Полум'я погасили ще до приїзду рятувальників.

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Пожежний автомобіль під санаторієм, де була пожежа / Фото ДСНС Одещини

Більше про потерпілого

У момент пожежі в кімнаті був чоловік, якому приблизно 48 років (народився в 1973 році).

Він має інвалідність – пересувається на візку.

Отримав опіки верхніх кінцівок, тулуба, голови та його госпіталізували у важкому стані.

Чоловік перебував у "Куяльнику" на лікуванні.



Надзвичайники в санаторії "Куяльник" після пожежі / Фото ДСНС Одещини

Що там загорілось

Надзвичайники встановили, що це трапилося через перевантаження електричного подовжувача. Полум'я охопило приблизно 2 квадратних метри.



Надзвичайники в санаторії "Куяльник" / Фото ДСНС Одещини

На фото з місця видно, що там повністю згоріло ліжко та пошкодилася підлога. Вогонь погасили працівники санаторію вогнегасниками. А коли рятувальники приїхали, вони через задимлення з 2 поверху корпусу евакуювали 9 осіб.

Розташування санаторію "Куяльник", де трапилася пожежа / Карта google