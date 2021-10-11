Пожежа школи в Дніпрі: у всьому звинувачують сторожа

У Новокодацькому районі Дніпра 11 жовтня сталася пожежа в школі на вулиці Караєва. Згодом стало відомо, що це могло статися через сторожа установи.

Чоловік, ймовірно, не вимкнув кип'ятильник для нагрівання води. Проте наразі це ще не остаточна версія слідства.

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Що загрожує сторожу школи

Про цю причину загоряння розповіли журналістам у Департаменті гуманітарної політики міста. Також там додали, що пожежники проконтролювали провітрювання приміщень і незадовго після цього навчання в установі продовжилося.

Правоохоронці повідомили, що вже почали розслідування цього інциденту. Вони вважають, що це могло бути порушенням правил пожежної безпеки. Відповідна стаття передбачає штраф від 850 до 2040 гривень або 2 роки виправних робіт. Проте також можливе більш серйозне покарання – від 3 до 8 років в'язниці.

Коротко про цей інцидент