Гасять вже кілька годин: на Дніпропетровщині загорілося сміттєзвалище – фото

У Павлоградському районі Дніпропетровської області зранку 10 травня загорілося сміттєзвалище. Боротьба рятувальників із вогнем триває вже кілька годин.

Загоряння трапилося о 6:32 на Павлоградському полігоні поблизу селища Богуслав. Через 3 години вогонь локалізували, однак повністю загасити станом на 11:00 ще не змогли.

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Рятувальник гасить сміттєзвалище / Фото ДСНС

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Там загорілися побутові відходи. Загальна площа пожежі охопила – приблизно 500 квадратних метрів.



Автомобіль рятувальників на пожежі сміттєзвалища / Фото ДСНС

На фото з місця видно, що в деяких місцях сміття лише тліє. Однак є ділянки, де воно справді палає.



Пожежа сміттєзвалища Павлограду / Фото ДСНС

Ймовірні причини загоряння сміття поки не назвали. До гасіння залучили 6 рятувальників і 1 пожежний автомобіль. Окрім цього в ДСНС зазначили, що використовують і техніку Комунального підприємства "Затишне місто".



Пожежа на сміттєзвалищі під Павлоградом / Фото ДСНС