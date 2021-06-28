Пожежа на судні біля Шрі-Ланки: МЗС перевіряє інформацію про загиблого українця
Джерело:твітер Олега Ніколенка
Раніше з'явилася інформація, що поблизу Шрі-Ланки на кораблі спалахнула пожежа, в якій загинув український моряк. Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA.
Про те, що міністр закордонних справ дав доручення з'ясувати, чи справді внаслідок пожежі на судні в Індійському океані загинув українець, у мережі повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
До теми Український моряк згорів заживо під час пожежі на судні в Індійському океані, – ЗМІ
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Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України,
– написав Ніколенко.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що судно MSC MESSINA йшло зі Шрі-Ланки в Сінгапур. По дорозі на ньому спалахнула пожежа.
Пожежа на кораблі біля Шрі-Ланки: що відомо
- 25 червня між Шрі-Ланкою і Малаккською протокою в машинному відділенні судна почалася пожежа.
- Загорівся контейнеровоз MSС MESSINA, на борту якого перебували одеські моряки. Відтоді екіпаж – без зв'язку.
- ЗМІ пишуть, що внаслідок займання заживо згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.
- Також є інформація, що екіпажу вдалося взяти під контроль вогонь. Судно зараз буксують в Сінгапур.