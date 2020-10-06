Пожежа та вбивство дитини на Правди в Києві: у поліції розповіли моторошні деталі
Правоохоронці вже затримали чоловіка, який напередодні підпалив власну квартиру на Правди в Києві. Крім того, слідство з’ясувало, що він убив свого 6-річного сина – не лише підпалив дитяче ліжко, а і завдав йому кілька ножових поранень.
Пожежа та вбивство дитини на Правди в Києві: деталі від поліції
Як розповіли правоохоронці, інформацію про пожежу в квартирі на Правди вони отримали приблизно о 20:40 5 жовтня. На місце одразу виїхали слідчі, лікарі та рятувальники. Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.
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Щоправда, після прибуття правоохоронці не змогли відразу потрапити всередину. Річ у тім, що чоловік зачинився в квартирі та відмовлявся відчиняти двері:
Коли рятувальники зрізали двері та зайшли у квартиру, то негайно загасили вогонь. Опісля в одній із кімнат поліцейські виявили обгоріле тіло малолітньої дитини зі слідами насильницької смерті. Для встановлення остаточної причини смерті тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу,
– розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника Подільського управління поліції Антон Жидовцев.
Що попередньо встановили слідчі
- Чоловік ножем завдав декілька поранень хлопчику,
- Опісля підпалив ліжко в якому перебувала дитина.
- Зловмисник є жителем Києва. Він народився в 1984 році, тобто йому – 35 років.
- Раніше чоловіка до кримінальної відповідальності не притягували.
Що тепер загрожує зловмиснику
- Правоохоронці чоловіка затримали. Також відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини.
- Найближчим часом йому мають повідомити про підозру.
- Якщо вину чоловіка доведуть, на нього може очікувати довічне позбавлення волі.
- Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Після отримання висновків експертів може бути додаткова правова кваліфікація.
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Що про трагедію на Правди повідомляли раніше
- Як розповіли в управлінні ДСНС у Києві у коментарі 24 каналу, перед тим, як підпалити квартиру, чоловік посварився з матір’ю хлопчика. Тому зачинився в квартирі з дитиною та не впускав жінку.
- Крім того, у помешканні виявили пристрій, схожий на саморобну вибухівку. З цієї причини мешканців будинку довелося евакуювати.
- За даними ЗМІ, зловмисником виявився колишній військовий. А 6-річний хлопчик прийшов до нього в гості. Сусіди кажуть, що він частенько буянив.
- Також є інформація, коли чоловік зачинився, то запустив до квартири чадного газу.