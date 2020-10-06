Правоохоронці вже затримали чоловіка, який напередодні підпалив власну квартиру на Правди в Києві. Крім того, слідство з’ясувало, що він убив свого 6-річного сина – не лише підпалив дитяче ліжко, а і завдав йому кілька ножових поранень.

Пожежа та вбивство дитини на Правди в Києві: деталі від поліції

Як розповіли правоохоронці, інформацію про пожежу в квартирі на Правди вони отримали приблизно о 20:40 5 жовтня. На місце одразу виїхали слідчі, лікарі та рятувальники. Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.

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Щоправда, після прибуття правоохоронці не змогли відразу потрапити всередину. Річ у тім, що чоловік зачинився в квартирі та відмовлявся відчиняти двері:

Коли рятувальники зрізали двері та зайшли у квартиру, то негайно загасили вогонь. Опісля в одній із кімнат поліцейські виявили обгоріле тіло малолітньої дитини зі слідами насильницької смерті. Для встановлення остаточної причини смерті тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу,

– розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника Подільського управління поліції Антон Жидовцев.

Що попередньо встановили слідчі

Чоловік ножем завдав декілька поранень хлопчику,

Опісля підпалив ліжко в якому перебувала дитина.

Зловмисник є жителем Києва. Він народився в 1984 році, тобто йому – 35 років.

Раніше чоловіка до кримінальної відповідальності не притягували.

Що тепер загрожує зловмиснику

Правоохоронці чоловіка затримали. Також відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини.

Найближчим часом йому мають повідомити про підозру.

Якщо вину чоловіка доведуть, на нього може очікуват и довічне позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Після отримання висновків експертів може бути додаткова правова кваліфікація.

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