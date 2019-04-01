14:22
1 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Пожежа і вибухи у Кропивницькому: у лікарні помер водій автоцистерни з газом

      546 Читать новость на русском
      Пожежа у Кропивницькому
      Пожежа у Кропивницькому / фото з відкритих джерел

      У лікарні Кропивницького помер водій автоцистерни з газом, яка 27 березня вибухнула на міській автостоянці. До цього 58-річному чоловікові начебто стало краще: 29 березня його перевели з реанімації в опікове відділення лікарні.

      24 канал повідомляв, що 27 березня біля газової заправки у Кропивницькому пролунали сім вибухів і спалахнула пожежа. Вибухнули місткості з газом на газовозах на автостоянці. У деяких помешканнях вибуховою хвилею вибило вікна. Кілька мікрорайонів міста залишилися без світла, а також були проблеми з мобільним зв'язком. Пожежа охопила 200 квадратних метрів і знищила 18 автомобілів.

      Читайте також: Вибухи у Кропивницькому: інженеру, який намагався втекти з країни, присудили домашній арешт

      Масштабні вибухи прогриміли через порушення техніки безпеки під час перевезення і перекачування газу між автоцистернами. У гучній справі оголосили 2 підозри – директору та головному інженеру ТОВ "Елан-Ві". Якщо їх провину доведуть, їм загрожує до 8 років колонії. До речі, директору підприємства Олександру Ляховецькому 1 квітня Кіровський райсуд обирає запобіжний захід.

      Водій газовоза, який вибухнув, помер ввечері 31 березня, інформує UA: Кропивницький з посиланням на завідувачку опіковим відділенням обласної лікарні Наталію Корчак. До цього 58-річного Анатолія із Кривого Рогу перевели з реанімаційного відділення в опікове.

      Пожежа і вибухи у Кропивницькому: дивіться відео

       

      blog_ava
      Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні
      33036
      Теги: Новини України Новини Кропивницького Пожежа Вибух Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Голосование ВСУ в зоне ООС: цифры говорят о многом
      сьогодні , 13:50 Голосование ВСУ в зоне ООС: цифры говорят о многом
      Юрій Бутусов 13876
      Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами екзит-полу?
      ОПИТУВАННЯ
      31 березня , 20:38 Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами екзит-полу?
      5920
      Не до жартів: що пишуть західні ЗМІ про вибори в Україні
      сьогодні , 13:40 Не до жартів: що пишуть західні ЗМІ про вибори в Україні
      Світлана Попова 16326
      Эти выборы – не Зеленский против Порошенко и не Порошенко против Коломойского...
      сьогодні , 12:22 Эти выборы – не Зеленский против Порошенко и не Порошенко против Коломойского...
      Блог Соцмережі 8007
      Явка виборців: як змінилася політична активність українців
      сьогодні , 12:10 Явка виборців: як змінилася політична активність українців
      Яніна Ткачук 4434
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук