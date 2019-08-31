Пожежа на хімзаводі під Львовом: поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масштабної пожежі на складах хімпідприємства під Львовом, яка спалахнула 30 серпня у селі Чишки Пустомитівського району.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівської області повідомили, що наразі правоохоронці встановлюють причини займання, триває досудове розслідування, призначено низку експертиз.

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За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Максимальне покарання, яке загрожує винним – до трьох років обмеження волі.



Слідчо-оперативна група встановлює причини займання

Надзвичайники уточнили, що повна площа пожежі склала 4100 квадратних метрів, а вогонь знищив 4 вантажівки й 6 легкових автомобілів.

До слова, пожежу вдалося ліквідувати через 5 годин після займання.

Внаслідок інциденту постраждав та був госпіталізований 39-річний працівник підприємства. За попередньою інформацією лікарів, у чоловіка діагностували опіки 25% тіла. Постраждали голова, тулуб та верхні кінцівки.

Відео з місця пожежі на хімічному заводі:

Що відомо про пожежу під Львовом?30 серпня в селі Чишки у Львівській області, на території одного з хімічних підприємств спалахнула масштабна пожежа.



Спершу мешканців Давидівської ОТГ закликали зачинити вікна та двері, не виходити на вулицю, а також не випускати дітей з домівок, оскільки за неперевіреною інформацією, загорілись три бочки з аміаком.



Згодом експерти хіміко-радіометричної лабораторії ГУ ДСНС України заявили, що проведені заміри повітря по периметру території складських приміщень вказують на те, що загрози для населення немає.