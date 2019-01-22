Пожежа на кораблях біля Керченської протоки: поранених моряків доставили до окупованого Криму
Постраждалих моряків з танкерів "Канді" і "Маестро", що загорілись у Чорному морі біля Керченської протоки, доставили до порту Керчі на сході окупованого Криму. Це сталося через добу від початку пожежі.
Про це повідомляє "Интерфакс".
"Буксир "Меркурій" – біля причалу в Керченській торговому порту", – сказав гендиректор підприємства "Кримські морські порти" Олексій Волков.
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На березі на моряків чекають лікарі.
За інформацією видання, буксир "Меркурій" 22 січня зібрав 12 врятованих і 10 загиблих з суден, які підняли живих і мертвих моряків на борт.
Раніше моряків планували доставити до Криму у вівторок вночі, 22 січня, але зробити це завадив шторм.
Нагадаємо, 21 січня поблизу Керченської протоки загорілись та затонули 2 кораблі "Маестро" і "Канді" під прапорами Танзанії. Причиною пожежі став вибух на одному із суден і вже із цього корабля вогон перекинувся на другий корабель, розташований поруч. На бортах суден перебували громадяни Туреччини та Індії.
В результаті пожежі на кораблях загинули щонайменше 11 людей.
У Росії кажуть, що причиною інциденту могло стати порушення техніки безпеки, є версії про те, що пожежа могла спалахнути під час перевалки палива.
В українському Міністерстві з питань окупованих територій і тимчасово переміщених осіб повідомили, що затонулі танкери незаконно постачали газ до Сирії. Ці судна також включені до санкційного списку США.
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