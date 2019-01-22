20:27
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, 21 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Пожежа на кораблях біля Керченської протоки: поранених моряків доставили до окупованого Криму

      672 Читать новость на русском
      Пожежа на кораблях біля Керченської протоки: поранених моряків доставили до окупованого Криму
      Пожежа на кораблях біля Керченської протоки: поранених моряків доставили до окупованого Криму / Кадр з відео

      Постраждалих моряків з танкерів "Канді" і "Маестро", що загорілись у Чорному морі біля Керченської протоки, доставили до порту Керчі на сході окупованого Криму. Це сталося через добу від початку пожежі.

      Про це повідомляє "Интерфакс".

      "Буксир "Меркурій" – біля причалу в Керченській торговому порту", – сказав гендиректор підприємства "Кримські морські порти" Олексій Волков.

      Читайте також: Пожежа в Керченській протоці: як спроба обійти санкції призвела до трагедії

      На березі на моряків чекають лікарі.

      За інформацією видання, буксир "Меркурій" 22 січня зібрав 12 врятованих і 10 загиблих з суден, які підняли живих і мертвих моряків на борт.

      Раніше моряків планували доставити до Криму у вівторок вночі, 22 січня, але зробити це завадив шторм.

      Нагадаємо, 21 січня поблизу Керченської протоки загорілись та затонули 2 кораблі "Маестро" і "Канді" під прапорами Танзанії. Причиною пожежі став вибух на одному із суден і вже із цього корабля вогон перекинувся на другий корабель, розташований поруч. На бортах суден перебували громадяни Туреччини та Індії.

      В результаті пожежі на кораблях загинули щонайменше 11 людей.

      У Росії кажуть, що причиною інциденту могло стати порушення техніки безпеки, є версії про те, що пожежа могла спалахнути під час перевалки палива.

      В українському Міністерстві з питань окупованих територій і тимчасово переміщених осіб повідомили, що затонулі танкери незаконно постачали газ до Сирії. Ці судна також включені до санкційного списку США.

      Теги: Новини України Пожежа в Керченській протоці Водний транспорт Пожежа Надзвичайні ситуації Керч Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      сьогодні , 20:00 Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      Леонід Остальцев 44
      Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      сьогодні , 19:04 Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      Юлія Гілей 2110
      Нові газові угоди з Росією: як не потрапити знову в пастку Кремля?
      сьогодні , 18:01 Нові газові угоди з Росією: як не потрапити знову в пастку Кремля?
      Інна Жолобович 883
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні , 17:33 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      6283
      Еміліано Сала зник: що відомо про футболіста "Кардіффа" та зниклий літак над Ла-Маншем
      сьогодні , 17:25 Еміліано Сала зник: що відомо про футболіста "Кардіффа" та зниклий літак над Ла-Маншем
      883
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук