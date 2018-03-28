Пожежа на метро "Лівобережна": авто переїхало пожежний рукав і перетворило його на фонтан

Ввечері 28 березня на метро "Лівобережна" у Києві сталась пожежа, внаслідок якої станцію на деякий час закрили на вхід та вихід.

У КП "Київський метрополітен" повідомили, що пожежа сталась за межами метрополітену, а на самій станції "виявили лише незначне задимлення".

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О 18:10 надзвичайники повідомили, що пожежу біля станції метро "Лівобережна" було ліквідовано. Горів одноповерховий магазин, який розташовувався одразу біля входу у метро.

Журналістка Ольга Євстігнєєва, яка була на місці пожежі на своїй сторінці у Facebook розповіла про дивний інцидент, який там трапився.

За її словами, коли приїхали пожежники і розгорнули спецтехніку для гасіння вогню, невідомий автомобіль проїхав по шлангу і пробив його.

Внаслідок цього пожежний рукав, яким подавалась вода під тиском тріснув, і вода, яка призначалась для гасіння пожежі, фонтаном виливалась просто посеред вулиці.

Кіа переїхала шланг з тиском води, якими пожежники гасили пожежу...і втекла Опубліковано Olha Yevstihnieieva 28 березень 2018 р.

О 19:00 у "Київському метрополітені" віздвітували, що станція метро "Лівобережна" знову працює у звичному режимі.