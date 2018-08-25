Пожежа на "Новій пошті" у Мукачево: у компанії прокоментували інцидент

У "Новій пошті" прокоментували масштабну пожежу на своїх складах у Мукачево. У компанії пообіцяли компенсувати вартість усіх втрачених через пожежу посилок.

Про це інформують на офіційній сторінці "Нової пошти" у Facebook.

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На терміналі "Нова Пошта" в Мукачево відбулося загоряння. Термінал був обладнаний всіма необхідними засобами протипожежної безпеки. Після того, як отримаємо доступ на його територію, буде здійснено оцінку збитків,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вантажоперевізник компенсує своїм користувачам вартість усіх втрачених посилок.

У ДСНС, своєю чергою, інформують, що більш як півсотні вогнеборців та з десяток пожежних авто боролися в ніч на 25 серпня із займанням на складах компанії.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 серпня спалахнули склади "Нової пошти" у Мукачево на Закарпатті. Вогонь охопив 2400 квадратних метрів складських приміщень. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Постраждалих, на щастя, немає.