Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові: безпечні ятки відновлюють роботу

У Львові рекомендовано відновити роботу тих об'єктів торгівлі на Різдвяних ярмарках, де реалізується продукція, яка не потребує застосування підігрівальних приладів.

Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

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Комісією проведено обстеження 82 об’єктів різдвяного ярмарку (дерев'яних будиночків) на площі Ринок, 108 дерев'яних будиночків на проспекті Свободи та ще 11 точок торгівлі у Сихівському районі щодо дотримання правил протипожежної безпеки, наявності газового устаткування, електричних обігріваючих пристроїв,

– йдеться у повідомленні.

Так, у міській раді Львова запевняють, що комісія не зафіксувала наявність газових балонів у дерев’яних будиночках Різдвяного ярмарку.

Окрім цього, комісія рекомендувала відновити роботу об’єктів торгівлі, де реалізується продукція, яка не потребує застосування підігрівальних приладів після 17:00 23 грудня.

"Відновлення роботи інших об’єктів торгівлі можливе за окремим рішенням комісії", – додають у міськраді.

Нагадаємо, 22 грудня у центрі Львова спалахнула пожежа – ймовірно, через полум'я вибухнув газовий балон. Вибух стався на ярмарку неподалік Оперного театру. Загорілось спочатку в одній з яток, потім вогонь перекинувся на сусідні приміщення. Через вибух постраждало п'ятеро людей. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення пожежної безпеки, а це до трьох років позбавлення волі.