Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові: один із постраждалих помер

1 січня 2019 року у місцевій лікарні Львова помер один із постраждалих під час пожежі на Різдвяному ярмарку 22 грудня.

Про це мовиться на сайті Львівської міської ради.

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Як зазначається, чоловік постійно перебував у реанімаційному відділенні, його стан його був важкий, а 31 грудня лабораторні показники погіршились.

Його стан постійно був важкий. Нам вдалось подолати стадію опікового шоку, але наступна стадія, яка є при опіках понад 20%,– це стадія токсикації. Від учорашнього дня було погіршення по аналізах, розвинулась ниркова недостатність. На жаль, через обширні, глибокі опіки пішла сильна інтоксикація. У чоловіка було 50% опіків,

– зазначив заступник головного лікаря з хірургічної допомоги 8-ї міської клінічної лікарні Львова Ігор Стояновський.

Відомо, що чоловік був громадянином Вірменії 1968 року народження.