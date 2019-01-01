22:08
1 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові: один із постраждалих помер

      831 Читать новость на русском
      Пожежа на Різдвяному ярмарку
      Пожежа на Різдвяному ярмарку / ДСНС

      1 січня 2019 року у місцевій лікарні Львова помер один із постраждалих під час пожежі на Різдвяному ярмарку 22 грудня.

      Про це мовиться на сайті Львівської міської ради

      Читайте також: У Львові спалахнула пожежа на Різдвяному ярмарку: з'явилися шокуючі деталі

      Як зазначається, чоловік постійно перебував у реанімаційному відділенні, його стан його був важкий, а 31 грудня лабораторні показники погіршились.

      Його стан постійно був важкий. Нам вдалось подолати стадію опікового шоку, але наступна стадія, яка є при опіках понад 20%,– це стадія токсикації. Від учорашнього дня було погіршення по аналізах, розвинулась ниркова недостатність. На жаль, через обширні, глибокі опіки пішла сильна інтоксикація. У чоловіка було 50% опіків,
      – зазначив заступник головного лікаря з хірургічної допомоги 8-ї міської клінічної лікарні Львова Ігор Стояновський.

      Відомо, що чоловік був громадянином Вірменії 1968 року народження.

      хроніка подій: що відомо про пожежу та вибухи на різдвяному ярмарку у львові
      Теги: Новини України Новини Львова Пожежа Жертви Надзвичайні ситуації ДСНС
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 січня: Зеленський йде у президенти, а у Запоріжжі побили громадського активіста
      сьогодні , 22:05 Головні новини 1 січня: Зеленський йде у президенти, а у Запоріжжі побили громадського активіста
      21
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня 2018 , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      сьогодні , 19:00 "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      Іван Яковина 594
      Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      сьогодні , 18:01 Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      Світлана Попова 2087
      Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      сьогодні , 17:15 Починаємо Новий рік здорово: поради від Здоров'я 24
      Олена Кандяк 846
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що може розділити Православну церкву України: відповідь Епіфанія
       29 грудня 2018 , 23:01
      У Києві в одній аварії зіткнулися 4 авто (Фото)
      5 березня 2013 , 18:27 0
      Пакет погана дорога - плюси і мінуси для авто
       1 грудня 2018 , 17:51
      Тюнінг ЗАЗ: найбільша фото-галерея ЗАЗ 965, 966, 968, Таврія і Lanos у мережі!
       2 грудня 2018 , 08:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук