Пожежа на Різдвяному ярмарку в центрі Львова: що говорять очевидці
У суботу, 22 грудня, у Львові поблизу Оперного театру приблизно о 13:00 спалахнула пожежа: загорілася дерев'яна хатина на Різдвяному ярмарку, у якій готували їжу. Після цього вогонь перекинувся ще на дві сусідні ятки.
За словами очевидців, вогонь сягав декількох метрів.
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Також було чути три вибухи – ймовірно, через полум'я вибухнув газовий балон. Надзвичайники наразі не підтвердили, але й не спростували цю інформацію.
Це було жахливо. Коли вибухали балони, то вогонь сягав аж до дерев – метрів на 5, а може й більше. Хлопці пробували вогнегасниками гасити пожежу,
– розповів очевидець Олександр Ланиця.
Постраждало четверо осіб, які є працівниками Різдвяного ярмарку. Їх одразу шпиталізували в опікове відділення однієї із міських лікарень.
У Львівській міській раді скликають термінове засідання Комісії із надзвичайних ситуацій, де будуть вирішувати, як далі діятиме Різдвяний ярмарок у місті.
Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові
Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові
Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові
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