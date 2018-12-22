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      Пожежа на Різдвяному ярмарку в центрі Львова: що говорять очевидці

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      У суботу, 22 грудня, у Львові поблизу Оперного театру приблизно о 13:00 спалахнула пожежа: загорілася дерев'яна хатина на Різдвяному ярмарку, у якій готували їжу. Після цього вогонь перекинувся ще на дві сусідні ятки.

      За словами очевидців, вогонь сягав декількох метрів.

      Читайте також: У центрі Львова на Різдвяному ярмарку спалахнула пожежа, є постраждалі

      Також було чути три вибухи – ймовірно, через полум'я вибухнув газовий балон. Надзвичайники наразі не підтвердили, але й не спростували цю інформацію.

      Це було жахливо. Коли вибухали балони, то вогонь сягав аж до дерев – метрів на 5, а може й більше. Хлопці пробували вогнегасниками гасити пожежу,
      – розповів очевидець Олександр Ланиця.

      Постраждало четверо осіб, які є працівниками Різдвяного ярмарку. Їх одразу шпиталізували в опікове відділення однієї із міських лікарень.

      У Львівській міській раді скликають термінове засідання Комісії із надзвичайних ситуацій, де будуть вирішувати, як далі діятиме Різдвяний ярмарок у місті.

      Пожежа у Львові
      Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові

      Пожежа у Львові
      Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові

      Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові
      Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові

      Теги: Новини України Новини Львова Пожежа Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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