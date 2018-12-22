Пожежа на Різдвяному ярмарку в центрі Львова: що говорять очевидці

У суботу, 22 грудня, у Львові поблизу Оперного театру приблизно о 13:00 спалахнула пожежа: загорілася дерев'яна хатина на Різдвяному ярмарку, у якій готували їжу. Після цього вогонь перекинувся ще на дві сусідні ятки.

За словами очевидців, вогонь сягав декількох метрів.

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Також було чути три вибухи – ймовірно, через полум'я вибухнув газовий балон. Надзвичайники наразі не підтвердили, але й не спростували цю інформацію.

Це було жахливо. Коли вибухали балони, то вогонь сягав аж до дерев – метрів на 5, а може й більше. Хлопці пробували вогнегасниками гасити пожежу,

– розповів очевидець Олександр Ланиця.

Постраждало четверо осіб, які є працівниками Різдвяного ярмарку. Їх одразу шпиталізували в опікове відділення однієї із міських лікарень.

У Львівській міській раді скликають термінове засідання Комісії із надзвичайних ситуацій, де будуть вирішувати, як далі діятиме Різдвяний ярмарок у місті.



Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові



Пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові