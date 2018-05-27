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Пожежа на складі із вторсировиною під Києвом: деталі та фото від рятувальників

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Пожежа на складі із вторсировиною під Києвом
Пожежа на складі із вторсировиною під Києвом / фото прес-служби ДСНС

Ліквідація пожежі у місті Вишневому, що під Києвом, триває. Рятувальники повідомляють, що осередок загоряння – у складському приміщенні на вулиці Залізничній. Там горить вторинна сировина на подвір'ї пункту прийому.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС

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Розвідкою було встановлено, що горить вторинна сировина на подвір’ї пункту прийому окремими осередками та є займання у середині складського приміщення на площі близько 30 м2 . Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів,
– розповідають рятувальники.

Зазначається, що пожежу локалізовано о 17:17 та ліквідовано о 19:34. Працює 4 одиниці техніки та 24 чоловіки особового складу.

Наразі ліквідація триває.


Наслідки пожежі на складі із вторсировиною під Києвом


Рятувальники повідомляють, що осередок загоряння – у складському приміщенні 

Нагадаємо, у соцмережі розмістили відео пожежі у місті Вишневому на складі зі вторсировиною.
 

 

Теги: Новини Києва Пожежа ДСНС
Джерело: 24 Канал
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