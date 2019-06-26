Пожежа на складі з секонд-хендом спалахнула під Києвом: фото і відео

Пожежа спалахнула на території складу з секонд-хендом на площі 3 тисяч 500 квадратних метрів 26 червня у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району. Пожежу гасять 70 надзвичайників та 14 одиниць техніки.

Жертв та постраждалих у пожежі наразі немає, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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У мережі спершу повідомляли, що це горять склади за гіпермаркетом "Ашан" на Великій Кільцевій, проте згодом стало відомо, що це – все ж склад із секонд-хендом.

Дивіться фото з пожежі на складі секонд-хенду: фото ДСНС та "Информатор"

Дивіться відео з пожежі на складі з секонд-хендом: