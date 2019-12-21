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      Пожежа на Троїцькій у Одесі: урядова комісія назвала причини

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      Наслідки пожежі в економічному коледжі в Одесі / Odessa Online

      Урядова комісія завершила встановлювати причини смертельної пожежі в одеському у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що розташовується на вулиці Троїцькій. Займання тут сталося уранці 4 грудня.

      Як повідомив український прем’єр Олексій Гончарук на своєму телеграм-каналі, за основною версією, трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу. А вже звідти вогонь поширився будівлею. Крім того, люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.

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      Основними причинами комісія Кабміну називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки. А безпосередні причини та винуватців трагедії вже визначить суд.

      Також Гончарук нагадав, що уже звільнено керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка. Прем’єр запевнив, що винні понесуть відповідальність. Замість Федорчака, посаду очільника ГУ ДСНС на Одещині тепер займає Вадим Шуляк.

      Раніше ЗМІ з посиланням на поліцію писали, що займання сталося у кабінеті завідувачки відділенням коледжу. Жінка мала шанс запобігти трагедії, але не зробила цього. Крім того, у навчальному закладі не було сигналізації та евакуацію ніхто не організовував.

      Зверніть увагу! Пожежа в Одесі на Троїцькій: рятувальники офіційно завершили роботи – 16 загиблих

      Що відомо про пожежу в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі: коротко 

      • Пожежа в коледжі в Одесі спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку.
      • Вогонь охопив майже 4 тисячі квадратних метрів, людей евакуювали, проте не всіх.
      • Загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання (пожежу могли спричинити електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність опалення).
      • Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці коледжу Любові Кочерзі (справа стосується службової недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Одеси Розслідування Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Пожежа в Одесі на Троїцькій
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