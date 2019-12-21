Пожежа на Троїцькій у Одесі: урядова комісія назвала причини

Урядова комісія завершила встановлювати причини смертельної пожежі в одеському у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що розташовується на вулиці Троїцькій. Займання тут сталося уранці 4 грудня.

Як повідомив український прем’єр Олексій Гончарук на своєму телеграм-каналі, за основною версією, трагедія сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу. А вже звідти вогонь поширився будівлею. Крім того, люди не змогли евакуюватися, бо один із входів було зачинено.

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Основними причинами комісія Кабміну називає недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки. А безпосередні причини та винуватців трагедії вже визначить суд.

Також Гончарук нагадав, що уже звільнено керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка. Прем’єр запевнив, що винні понесуть відповідальність. Замість Федорчака, посаду очільника ГУ ДСНС на Одещині тепер займає Вадим Шуляк.

Раніше ЗМІ з посиланням на поліцію писали, що займання сталося у кабінеті завідувачки відділенням коледжу. Жінка мала шанс запобігти трагедії, але не зробила цього. Крім того, у навчальному закладі не було сигналізації та евакуацію ніхто не організовував.

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Що відомо про пожежу в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі: коротко