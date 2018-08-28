Пожежа на заводі "Маяк" у Києві: у ДСНС повідомили подробиці

Рятувальники ліквідували пожежу на території столичного заводу "Маяк". Як пояснили вогнеборці, загорілося сміття на першому поверсі будівлі.

Раніше 24 канал повідомляв про пожежу, яка виникла у будівлі заводу "Маяк" у Києві. Тоді очевидці заявляли про те, що горять 5 поверхів у приміщенні. Проте рятувальники спростували таку інформацію, кажуть – вогонь поширився лише на 1 поверсі.

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28 серпня о 19:03 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Степана Бандери, 8, що в Оболонському районі столиці. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що на першому поверсі 7-поверхової недіючої будівлі горить сміття,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зайнялося 20 квадратних метрів.

"Не гаючи часу рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 19:39 бійці локалізували займання, а о 19:53 –ліквідували", – інформують у ДСНС.

Відомо, що на місце події виїжджало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 членів особового складу.

Загиблих та травмованих в результаті інциденту немає.

Причину виникнення пожежі наразі з’ясовують.