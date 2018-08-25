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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Пожежа серед виноградників на Одещині: поліція назвала деталі

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Пожежа виноградників на Одещині
Пожежа виноградників на Одещині / НПУ

25 серпня до Білгород-Дністровського відділу поліції звернувся житель села Шабо та заявив про те, що напередодні ввечері невідомі нібито підпалили його виноградник. Ймовірно, в повідомленні поліції йдеться про відомого французького винороба Крістофа Лакарена, який нещодавно у соцмережі написав про підпал своїх виноградників.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці під час огляду встановили, що територія, де сталася пожежа, розташована за межами населеного пункту.

"Зовні вона схожа на покинуті виноградники та поросла сухою травою, яка в деяких місцях вигоріла. При цьому кущі винограду не пошкоджені. При огляді місця події сторонніх предметів, паливно-мастильних або легкозаймистих речовин не виявлено", – йдеться в повідомленні поліції.

пожежа виноградники
Фото місця, де була пожежа

Правоохоронні органи зареєстрували подію у встановленому законом порядку. Наразі триває перевірка.

Нагадаємо, 25 серпня 2018 року відомий французький винороб Крістоф Лакарен заявив про підпал своїх виноградників. Він вже звернувся до президента Порошенка, оскільки вважає, що угіддя зумисне підпалили рейдери. Про підпал Лакарен написав на своїй сторінці у Facebook. Лакарен також зазначив, що в липні звертався до Порошенка із проханням допомогти йому вирішити проблему із земельними рейдерами, які прагнуть знищити і виноградники, і виноробну компанію підприємця.

16 січня 2017 року відомий Крістоф Лакарен, що нині проживає в селищі Шабо на Одещині, повідомив, що на його подвір’ї сталась стрілянина, внаслідок якої був поранений його собака.

Теги: Новини України Пожежа Новини Одеси Поліція
Джерело: 24 Канал
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