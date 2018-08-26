Пожежа спалахнула на звалищі під Балаклією: до гасіння залучили вертоліт

У неділю вдень, 26 серпня, спалахнула пожежа на несанкціонованому звалищі поблизу Балаклії Харківської області. Ліквідація надзвичайної ситуації триває досі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській області.

"Встановлено, що вогонь поширився по звалищі на площу близько 1,5 гектара, захопив частину лісосмуги і загрожував поширитися на розташоване поруч міське звалище м. Балаклія", – мовиться у повідомленні надзвичайників.

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Пожежу намагаються загасити 9 спецавтомобілів і 40 членів особового складу ДСНС. Крім того, рятувальникам допомагають добровільна пожежна команда села Андріївка, добровільна пожежна дружина приватного сільськогосподарського підприємства "Світанок" та бійці відомчої пожежної охорони Міноборони на трьох одиницях техніки.

О 16:05 пожежний вертоліт Мі-8 почав гасити пожежу з повітря. Наразі здійснено 7 скидів води.

Ліквідація пожежі триває. Постраждалих немає.



Пожежа на сміттєзвалищі під Балаклією

Нагадаємо, 3 травня поблизу військової частини А 1352 біля Балаклії спалахнула пожежа та було чутно вибухи. За даними військових, виникло загорання сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 гектарів. Згодом пожежу вдалося локалізувати, а в ЗСУ повідомили, що вибухи припинилися.