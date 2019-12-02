Пожежа у дитячому садку в Києві: є жертва

У Києві на проспекті Юрія Гагаріна спалахнув вогонь у приміщенні дитячого садка. Через пожежу загинув чоловік, який працював там охоронцем.

Рятувальники отримали дзвінок близько 06:57 у понеділок, 2 грудня, повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Горіла двоповерхова будівля дитячого садка №554. Під час обстеження будівлі рятувальники з’ясували, що загоряння сталося в одній з кімнат дитячого садка на першому поверсі.

У приміщенні вогнеборці знайшли тіло чоловіка без свідомості. На жаль, він не подавав ознак життя та лікарі вже були безсилі. Чоловік працював у садку охоронцем,

– повідомили у ДСНС.

Причини пожежі наразі невідомі, це будуть з'ясовувати правоохоронці.



Пожежа у дитячому садку Києва/ Джерела: informator.ua