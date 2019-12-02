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      Пожежа у дитячому садку в Києві: є жертва

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      У столичному дитячому садку сталася пожежа, є жертва / Інформатор

      У Києві на проспекті Юрія Гагаріна спалахнув вогонь у приміщенні дитячого садка. Через пожежу загинув чоловік, який працював там охоронцем.

      Рятувальники отримали дзвінок близько 06:57 у понеділок, 2 грудня, повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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      Горіла двоповерхова будівля дитячого садка №554. Під час обстеження будівлі рятувальники з’ясували, що загоряння сталося в одній з кімнат дитячого садка на першому поверсі.

      У приміщенні вогнеборці знайшли тіло чоловіка без свідомості. На жаль, він не подавав ознак життя та лікарі вже були безсилі. Чоловік працював у садку охоронцем,
      – повідомили у ДСНС.

      Причини пожежі наразі невідомі, це будуть з'ясовувати правоохоронці.


      Пожежа у дитячому садку Києва/ Джерела: informator.ua

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Діти і неповнолітні Пожежа
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