Пожежа у дитячому таборі "Вікторія": відбувся черговий суд над екс-директором

У пожежі 2017 року у таборі "Вікторія" загинуло троє дітей. Київський районний суд Одеси продовжив тримання під вартою екс-директора оздоровчо-спортивного муніципального комплексу "Вікторія" Петроса Саркісяна.

Суд продовжив запобіжний захід Саркісяну за клопотанням прокурора на 60 діб, пише УНІАН.

До слова: Табір "Вікторія", де в пожежі загинули 3 дівчинки, в серпні знову відкриється

Представник прокуратури заявив, що ризик тиску на свідків і спроби сховатися від слідства залишаються, тому Саркісяна необхідно тримати в СІЗО.

Захист екс-директора "Вікторії" вимагав змінити запобіжний на домашній арешт. Адвокат заявляв про погане самопочуттям підзахисного. Проте суд задовольнив клопотання прокуратури.

З усіх причетних до пожежі в таборі у СІЗО тримають лише Саркісяна.

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Що сталось у таборі "Вікторія"?У ніч з 15 на 16 вересня 2017 року в одному із дерев'яних корпусів табору "Вікторія" сталася пожежа, в результаті якої загинули три дівчинки – Софія Мазур (8 років), Анастасія Кулинич (9 років) і Сніжана Арпентій (12 років).



18 вересня 2017 року суд взяв під варту директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна. Однак, чоловік, за розпорядженням якого в будинках вимкнули пожежну сигналізацію, свою вину заперечує і навіть оголошував голодування. Наразі вирок винесли лише виховательці табору Наталії Цокур (Янчик), яка на папері відповідала за техніку безпеки. Їй дали три роки умовно.



До розслідування трагедії табору "Вікторія" приєдналася Служба безпеки України. Йдеться про провадження щодо розкрадання державних коштів на реконструкцію табору. За цим провадженням, зокрема, проходить син директора табору – Саркіс Саркісян. Місцеві ЗМІ повідомляли , що під час реконструкції він побудував готель зі схожих будинків.