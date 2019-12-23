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      Пожежа у гуртожитку в Києві: понад 300 студентів евакуювали

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      У Києві горів гуртожиток / "Інформатор"

      Горів гуртожиток Національного авіаційного університету в Києві, це сталося вночі 23 грудня. Рятувальникам довелося евакуювали понад 300 студентів.

      Вогонь спалахнув приблизно опівночі в гуртожитку за адресою Ніжинська, 29Б. Про це розповіло видання "Інформатор".

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      Мовиться про гуртожиток №8 Національного авіаційного університету.

      Надзвичайники прибули на виклик та побачили, що 9-поверхова будівля заповнена димом.

      Пам'ятаючи про трагічні події під час пожежі в коледжі Одеси, рятувальники розділилися: частина пішли шукати місце займання, інші негайно евакуювали студентів.

      Кілька фото з місця подій (від "Інформатора"):

       

       

      Джерело сильного задимлення (дим здійнявся до 9 поверху) виявили у підсобному приміщенні на першому поверсі. 

      Зауважимо, що навіть після ліквідації пожежі студентів не пустили до гуртожитку, а відправили до інших корпусів. Адже будівля, де сталося займання, все ще може бути небезпечною.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Пожежа Новини Києва Студенти
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