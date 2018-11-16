Пожежа у Каліфорнії: кількість жертв стрімко зросла
Через лісові пожежі у Каліфорнії 63 людини загинуло, ще 631 – вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
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Майже всі тіла були знайдені в районі міста Парадайс на півночі Каліфорнії. Ще кілька людей загинули в прибережному місті Малібу.
Вогонь знищив близько 9,7 тисяч житлових будівель, через що понад 50 тисяч людей були вимушені покинути свої будинки і перебратися до довколишніх міст.
Нагадаємо, що на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа, яка почалася вранці 8 листопада, і швидко почала поширюватися через сильні вітри і суху погоду. Пожежі визнали найбільш смертельними за останні 85 років.
хроніка подій
Джерело: 24 Канал
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