Пожежа у Каліфорнії: кількість жертв стрімко зросла

Через лісові пожежі у Каліфорнії 63 людини загинуло, ще 631 – вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Майже всі тіла були знайдені в районі міста Парадайс на півночі Каліфорнії. Ще кілька людей загинули в прибережному місті Малібу.

Вогонь знищив близько 9,7 тисяч житлових будівель, через що понад 50 тисяч людей були вимушені покинути свої будинки і перебратися до довколишніх міст.

Нагадаємо, що на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа, яка почалася вранці 8 листопада, і швидко почала поширюватися через сильні вітри і суху погоду. Пожежі визнали найбільш смертельними за останні 85 років.