12:01
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Пожежа у Каліфорнії: кількість жертв зросла до 23 людей

      287 Читать новость на русском
      Нові жертви страшної пожежі у Каліфорнії
      Нові жертви страшної пожежі у Каліфорнії / Фото з відкритих джерел

      Пожежа, що почалася вранці 8 листопада та швидко поширилася через сильні вітри і суху погоду вже забрала життя 23 жителів штату.

      Про це повідомило видання Associated Press у своєму Twitter з посиланням на владу штату.

      Читайте також: Страшна пожежа в Каліфорнії: Ілон Маск пропонує допомогу

      Зазначається, що рятувальники виявили ще 14 тіл загиблих. Раніше влада повідомляла про дев'ять жертв стихії. Ще двоє загинули через пожежу у південній частині штату.

      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайного стану в Каліфорнії та округах Бьютт, Вентура і Лос-Анджелес. Він розпорядився виділити штату з федерального бюджету необхідні гроші на боротьбу зі стихією і на відновлювальні роботи.

      Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Були евакуйовані десятки тисяч людей. Вогонь знищив кілька тисяч будівель.

      Теги: Новини США Пожежа Жертви Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумок тижня: Янукович підписав закон про референдум
       2 грудня 2012 , 21:10
      Чоловік врятував дружину у момент її стрибка з багатоповерхівки
      7 лютого 2017 , 19:14
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук