Пожежа у Каліфорнії: з'явилась нова інформація про кількість загиблих і зниклих безвісти

Через пожежі в Калфорнії загинула щонайменше 71 людина, ще понад тисячу людей вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє Los Angeles Times із посиланням на шерифа округу Б'ют Корі Гоні.

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Раніше йшлося про понад 600 зниклих, проте всі ці дані потребують додаткової перевірки. Імена та прізвища в різних списках можуть збігатися, адже все створювалось на піку хаотичної евакуації.

Більшість зі зниклих – жителі міста Парадайз. Там жили 27 тисяч людей. У Парадайз та навколо згоріли понад 8,9 тисячі будинків.



Місто Парадайз у Каліфорнії

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в США, які почались 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія та не вщухають і донині, призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії.