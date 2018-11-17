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      Пожежа у Каліфорнії: з'явилась нова інформація про кількість загиблих і зниклих безвісти

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      Масштабні лісові пожежі в Каліфорнії
      Масштабні лісові пожежі в Каліфорнії / Фото з відкритих джерел

      Через пожежі в Калфорнії загинула щонайменше 71 людина, ще понад тисячу людей вважають зниклими безвісти.

      Про це повідомляє Los Angeles Times із посиланням на шерифа округу Б'ют Корі Гоні.

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      Раніше йшлося про понад 600 зниклих, проте всі ці дані потребують додаткової перевірки. Імена та прізвища в різних списках можуть збігатися, адже все створювалось на піку хаотичної евакуації.

      Більшість зі зниклих – жителі міста Парадайз. Там жили 27 тисяч людей. У Парадайз та навколо згоріли понад 8,9 тисячі будинків.

      Місто Парадайз у Каліфорнії
      Місто Парадайз у Каліфорнії

      Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в США, які почались 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія та не вщухають і донині, призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії.

      хроніка подій
      Теги: Новини США Пожежа у Каліфорнії Жертви Надзвичайні ситуації Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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