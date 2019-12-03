Пожежа у Києві: загорілась елітна новобудова у "Новопечерських липках"
У центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу "Новопечерські липки" спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих поки що немає
На місці пожежі вже працюють рятувальники, повідомляє "Киев Оперативный".
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"Серйозне задимлення та пожежу зараз можуть споглядати мешканці "Новопечерських липок". Інформація про потерпілих встановлюється. На місці вже працюють рятувальники", – мовиться в повідомленні.
Самі ж рятувальники поки що не коментують надзвичайну ситуацію.
Дивіться відео з пожежі в новобудові Києва:
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