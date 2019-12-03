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      Пожежа у Києві: загорілась елітна новобудова у "Новопечерських липках"

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      Пожежа в новобудові в "Новопечерських липках" / Кадр з відео

      У центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу "Новопечерські липки" спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих поки що немає

      На місці пожежі вже працюють рятувальники, повідомляє "Киев Оперативный".

      Дивіться відео: У Китаї загорівся 25-поверховий житловий будинок

      "Серйозне задимлення та пожежу зараз можуть споглядати мешканці "Новопечерських липок". Інформація про потерпілих встановлюється. На місці вже працюють рятувальники", – мовиться в повідомленні.

      Самі ж рятувальники поки що не коментують надзвичайну ситуацію.

      Дивіться відео з пожежі в новобудові Києва:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Києва Пожежа Надзвичайні ситуації ДСНС
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