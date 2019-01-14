Пожежа у Києво-Печерській лаврі: вогонь частково загасили

Пожежу на території Києво-Печерської лаври в Києві вдалося локалізувати. Зараз охоплена вогнем територія становить 200 квадратних метрів.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

24 канал повідомляв, що 14 січня в одній із будівель на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа. Святиню затягнуло густим чорним димом, який зафіксували на фото та відео.

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В ДСНС також повідомили, що в будівлі частково зруйновано перекриття між другим поверхом та горищем. Жертв та постраждалих немає.

З пожежею зараз борються 46 надзвичайників та 12 одиниць техніки.