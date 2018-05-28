Пожежа у київському кінотеатрі "Екран": рятувальники розповіли важливі деталі

У прес-службі Головного управління ДСНС в Києві розповіли деталі пожежі у будівлі колишнього кінотеатру "Екран", що розташований біля метро "Житомирська". Пожежа сталася у понеділок, 28 травня.

Рятувальники встановили, що загоряння виникло в одноповерховій недіючій будівлі, розміром 15х 13 м, прибудованій до недіючої будівлі кінотеатру "Екран" з подальшим розповсюдженням на покрівлю кінотеатру. Про це йдеться на сайті ДСНС.

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О 10:24 пожежу на загальній площі 60 кв. м вогнеборці локалізували. Наразі триває ліквідація пожежі,

– кажуть рятувальники.

До гасіння пожежі залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу. Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, пожежа у недіючому кінотеатрі сталася у понеділок, 28 травня. Надзвичайники намагаються ліквідувати вогонь та запобігти його перекиданню на ринок, що розташований поруч. Без світла залишилися усі найближчі кіоски.