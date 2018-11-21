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      Пожежа у обласній лікарні Львова: відео з місця події

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      21 листопада у центрі Львова горіла обласна клінічна лікарня, вогонь спалахнув на горищі головного корпусу.

      Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 каналу.

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      Полум'я спалахнуло близько 12 години на горищі головного корпусу Львівської обласної клінічної лікарні. Останній поверх будівлі евакуювали, таким чином вдалося врятувати 200 людей.

      Пацієнти мусили залишити у лікарняних палатах свої особисті речі та швидко покинути приміщення. Багатьом з них нещодавно проводили операції, тож люди ще не могли пересуватися самостійно. Їх рятувальники виносили із лікарні на ношах. 


      Вогонь у лікарні вдалося ліквідувати

      пожежа у Львоі
      З лікарні евакуювали близько 200 осіб

      "Окрім медперсоналу та пацієнтів з небезпечної зони довелося евакуювати й дороге медичне обладнання", – прокоментував головний лікар Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка. 

      Раніше 24 канал повідомляв, що вранці 21 листопада масштабна пожежа охопила верхні поверхи Львівської обласної клінічної лікарні, що є кафедрою хірургії Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького. За фактом пожежі у правоохоронних органах відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне пошкодження або знищення майна".

      Теги: Новини України Новини Львова Пожежа ДСНС
      Джерело: 24 канал
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