Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: на відновлення пам’ятки можуть піти десятиліття

На реставрацію Собору Паризької Богоматері після масштабної пожежі, що спалахнула напередодні, можуть піти цілі десятиліття. Приміром, для відновлення Кельнського собору, який був сильно пошкоджений в часи Другої світової війни, знадобилося понад 70 років.

Ввечері 15 квітня велика пожежа спалахнула у культовій для французів будівлі – Соборі Паризької Богоматері. Причиною пожежі, найімовірніше, стала випадковість: вогонь спалахнув на риштуванні поблизу покрівлі собору, там саме проводили ремонтні роботи.

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Внаслідок пожежі впав шпиль Нотр-Даму та вигоріла його покрівля. Вогонь поширився не лише ззовні, а й усередині собору. Окрім верхньої частини шпиля, знищений годинник, також сильно постраждали вітражі. Натомість вдалося врятувати частину святинь, зокрема терновий вінець Ісуса Христа, туніку святого Людовіка та кілька картин, але "великі полотна винести було неможливо".

Вогонь вдалося ліквідувати повністю під ранок 16 квітня.

На відновлення попереднього вигляду пам’ятки можуть піти навіть не роки, а цілі десятиліття. Про це розповів головний архітектор Кельнського собору Петер Фюссеніх, передає AP.

Так, за його словами, відновлення Кельнського собору, що дуже постраждав в роки Другої світової війни, досі триває. Окрім того, Фюссеніх назвав пожежу у Парижі "трагедією європейського масштабу".



Кельнський собор після Другої світової війни



Кельнський собор, наш час

Він додав, що "коли останній камінь був закладений у Нотр-Дам, перший був закладений у Кельні і в цьому контексті Нотр-Дам дуже сильно впливає на усіх".

Річ у тім, що багато церков і соборів по всьому континенту були зведені за зразком французької архітектури.

Пожежа в Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео

Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.



До слова, торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.



Наймасштабніші пожежі культових споруд: інфографіка